Zo zien de nieuwe operatiekamers van ZorgSaam eruit

De nieuwe operatiekamers zijn groter en efficiënter. "De andere ok's zijn uit 1988. Sindsdien is de techniek behoorlijk veranderd. Er zijn meer apparaten bij gekomen, dus je hebt ook meer ruimte nodig, zodat je niet struikelt over kabels en dat soort dingen", zegt Mark van Houten, manager van de ok's van ziekenhuis ZorgSaam.

Zuurstoftoevoer en beeldschermen hangen aan het plafond en computers zijn ingebouwd in de zijmuur. Het geeft operatiekamerpersoneel extra bewegingsruimte.

Techniek beslaat hele verdieping

De gehele bovenverdieping van het nieuwe complex, dat aan de achterkant van het ziekenhuis is gebouwd, bevat alle technische installaties om de condities in de operatiekamers nauwkeurig te bepalen. De luchtbehandeling filtert tot de kleinste stofdeeltjes uit de lucht en blaast steriele lucht de ok's in. "We halen al die deeltjes eruit, dat een bacterie geen kans heeft om (via de lucht) in een wond te komen", legt projectmanager Gino de Jonghe uit.

Nieuwe ok-complex van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is klaar voor gebruik (foto: Omroep Zeeland)

De steriele lucht wordt via het plafond en op de exacte temperatuur van achttien graden de operatiekamers in geblazen. Via afvoerkanalen in de hoeken wordt de lucht weggezogen. Overdruk zorgt ervoor dat patiënten altijd in een steriele luchtstroom liggen tijdens de operatie. Mark van Houten: "Zo kunnen we zo schoon mogelijk opereren."

Investering van 17,5 miljoen euro

Het hele vernieuwingsproject is met de oplevering van het ok-complex nog niet te einde. Het komende jaar worden de oude operatiekamers verbouwd. Op die plaats komt een grotere uitslaapkamer en een vijfde nieuwe operatiekamer. Met de nieuwbouw en de renovatie is een investering van 17,5 miljoen euro gemoeid.

Lees ook: