Coronacrisis en winterinzaai gaven tarweverkoop een positief zetje

Combine in Koudekerke (foto: Kristian de Winter)

In eerste instantie zag het er niet zo rooskleurig uit voor de prijzen van tarwe, omdat er vorig jaar zoveel tarwe werd geoogst. Gemiddeld oogstten telers in het zuidwesten 10,7 ton tarwe per hectare, een recordoogst. Ook in andere delen van Europa werd goed geboerd, waardoor de prijzen onder druk kwamen te staan.

Graan als levensbehoefte

De moeilijke inzaai van wintergranen en de hoge tarwe export vanuit Europa zorgden voor een beetje verlichting, maar toen kwam de coronacrisis. In eerste instantie schoot de tarweprijs naar beneden. "Na verloop van tijd kwam echter het besef dat tarwe een eerste levensbehoefte is", zegt de CZAV. "Diverse landen begonnen extra tarwevoorraden aan te leggen, waardoor de tarweprijs weer net zo hard steeg als hij gedaald was."

Uiteindelijk kwam de prijs daardoor zelfs nog iets hoger dan voor de coronacrisis te liggen, waardoor de vorig jaar geoogste maal- en zomertarwe leverde daardoor 166 euro op voor 1.000 kilo. Ondanks dat dat elf euro minder is dan in 2018, is er toch opluchting. "Gezien de markt en de kansen die er waren, zijn we op zich tevreden", zegt Jurriaan Visser van de CZAV.