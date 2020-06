Nieuwe besmettingen in Terneuzen en Reimerswaal

(foto: Omroep Zeeland)

Er zijn geen mensen in het ziekenhuis opgenomen en er is ook niemand overleden. Anderhalve week geleden overleed voor het laatst iemand in Zeeland aan het virus.

Tests

De GGD in Zeeland heeft de afgelopen week 747 mensen getest op het coronavirus, dat zijn er 114 meer dan in de week daarvoor. Dat zijn trouwens niet alle coronatesten die zijn uitgevoerd, want die bij huisartsen en in ziekenhuizen zijn hierin niet meegenomen. Over het algemeen blijft het aantal geconstateerde besmettingen onder de twee procent van het aantal testen.

Laatste haarden

Onderstaande kaart van Zeeland laat de laatste coronahaarden in onze provincie zien. Het geeft per gemeente weer hoeveel coronabesmettingen er in de afgelopen week waren.