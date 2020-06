'Je moet in gesprek blijven met medewerkers met kanker'

De laatste jaren stijgt vooral het aantal mensen met huidkanker (foto: Omroep Zeeland)

Bij steeds meer mensen wordt kanker geconstateerd, vooral huidkanker. Tien jaar geleden ging het nog 390 nieuwe gevallen per jaar, nu zijn dat er 610. En niet alleen mensen op hoge leeftijd, waardoor ook steeds meer bedrijven te maken krijgen met werknemers met kanker.

Lone Dannijs is zo'n werknemer. Bij haar werd drieënhalf jaar geleden een uitgezaaide vorm van longkanker geconstateerd. Volgens Lone bleek de ziekte 'redelijk chronisch' te houden. Daardoor kon ze aan het werk blijven bij kinderopvangorganisatie Kibeo, en dat wilde ze ook graag. In die zin heeft ze naar eigen zeggen niet zo veel aan het project, maar ze vindt het wel heel belangrijk dat erover nagedacht wordt hoe om te gaan met medewerkers met kanker. "Je moet in gesprek blijven zodat je weet wat je allebei nodig hebt."

'Belangrijk om zelf de regie te houden'

Volgens haar is het belangrijk dat werknemers met kanker zelf de regie houden over hun werk. Zij kreeg die gelukkig ook, zegt ze. "Dat was voor mij heel belangrijk. Ik had het nodig om uit huis te gaan. Ging het een keer niet, dan was dat ook prima."

Bewustwording en in gesprek blijven zijn volgens Petra de Braal, zij is antropologe en betrokken bij het project I know how, ook de belangrijkste zaken van het project. "Je kan nog zo'n goede relatie met elkaar hebben; er gebeurt wel iets spannends, iets ingrijpends. Dan gaat het misschien wel eens een keer ineens niet zoals je wilt."

'Je moet van elkaar weten wat belangrijk is'

En juist dan komen er volgens De Braal al snel dilemma's op tafel. "Juist dan moet je van elkaar weten wat belangrijk is, wat nodig is. Dat is heel persoonlijk en bij iedereen dus anders." En weten van elkaar wat belangrijk is, kun je alleen als je in gesprek blijft. Ook al is dat nog zo moeilijk soms.

Michaele Kwekkeboom, regiomanager bij Kibeo, weet uit de praktijk dat het inderdaad lastig is, als je geconfronteerd wordt met een werknemer die kanker heeft. "Maar dat mag je als werkgever ook best zeggen; dat je het lastig vindt. Dat is wat ik geleerd heb in het project."

Helemaal de werknemer volgen kan volgens Michaele niet. Soms is vervangend werk makkelijk te vinden en soms moet je volgens haar ook gewoon op de rem gaan staan voor de werknemer. Maar altijd vanuit het gesprek, dan is de kans op misvattingen het kleinst.