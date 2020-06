Mosselkweker in coronatijd: 'Het was een stuk rustiger op de Waddenzee'

Anthony Riedijk (rechts) samen met zijn broer Mark (foto: Omroep Zeeland)

Anthony Riedijk is een trotse mosselkweker. Zijn familie kweekt al generaties lang mosselen. De droom is dat zijn zoons Daniel en Constantijn in de toekomst hetzelfde gaan doen al zitten daar nog wat haken en ogen aan.

Waar bent u nu?

We zijn weer in de Oosterschelde. Wekenlang zijn we aan het werk geweest op de Waddenzee. Dan waren we daar de meeste dagen druk bezig met bijvoorbeeld het vangen van mosselzaad. Vorige week hebben we het schip weer mee teruggenomen naar Yerseke en nu werken we weer gewoon in Zeeland.

Waar zijn jullie momenteel druk mee?

Van alles en nog wat. Het verschilt per dag. Sommige dagen plegen we vooral onderhoud maar we zijn ook druk bezig met het spoelen van zeesterren. Dat zijn namelijk de vijanden van mosselen. Ze eten mosselen op dus wij willen die liever niet op de percelen hebben.

Op 1 juli begint het seizoen voor de bodemcultuur mosselen. Is dit een spannende tijd?

Toch wel. De vraag is dan vooral of de mosselen al genoeg vlees bevatten op die datum. Je wil natuurlijk een zo goed mogelijke mossel kunnen leveren. Het vleesgewicht lijkt op peil te zijn. In de Oosterschelde ligt ook alles er goed bij. In de Waddenzee zie je wel dat er veel mosselzaad verloren is gegaan door de stormen in februari.

Mosselkweker Anthony Riedijk met achter hem zijn broer Mark, in de deuropening Flip Sinke (foto: Omroep Zeeland)

Wat merk je als mosselkweker van de coronacrisis?

Ik werk samen met mijn broer en op het schip merken we er weinig van. Als we bij een klant of een dieselhandel komen dan houden we natuurlijk rekening met alle voorschriften. Maar eigenlijk valt het voor ons dus wel mee.

Merk je er op het water überhaupt iets van?

Op de Waddenzee was het de afgelopen tijd een stuk rustiger met de bruine vloot zoals wij dat noemen. Dus die historische schepen bijvoorbeeld die schoolklassen en dergelijke rondvaren. Die waren er gewoon niet. De pleziervaart trekt de laatste weken weer wat aan omdat veel jachthavens ook weer open zijn. Dat maakte wel veel verschil.

Hoe kijk je als mosselkweker naar de toekomst?

Het is afwachten. Mijn zoons studeren aan de zeevaartschool in Vlissingen en ik zou het schitterend vinden als ze later ook in het bedrijf zouden willen maar het moet wel kunnen. Ze moeten het natuurlijk zelf leuk vinden maar er moet ook toekomst in zitten. Dat verandert allemaal constant dus het is vooral afwachten.