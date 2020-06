Grens open, Belgisch tankstation lijkt wel Nederlands

De grens ging 89 dagen geleden op 18 maart dicht vanwege het coronavirus. Nu is hij weer open. Bij het tankstation kwamen vanochtend vooral Zeeuwen uit de gemeente Terneuzen tanken. Ze waren blij dat ze weer de grens over mochten voor de boodschappen, maar zeker ook voor de benzineprijzen. "Het is heerlijk om weer terug te zijn", zegt een man die komt tanken.

"Ik kom vooral voor de benzine, maar ook voor de slager. Ik heb het wel gemist", zegt een mevrouw die net de auto heeft volgegooid. Een man uit Terneuzen heeft het tankstation ook weer weten te vinden. Hij zegt dat de dichte grens een beklemmend gevoel gaf: "Ik sprak een goede kennis van me van 82. Die vergeleek het met de oorlog, zo benauwend was het gevoel." De Terneuzense tanker vindt het heerlijk om weer terug te zijn.

Per ongeluk de grens over Het ging de laatste tijd ook wel eens mis, bekende ook een vrouwelijke winkelbezoeker. Op een terugrit vanaf Eindhoven Airport volgde ze blindelings haar tomtom naar Hulst en die stuurde haar via het dichte België. Tegen de tijd dat ze zich realiseerde dat ze door België zou komen, was het te laat en kon ze niet meer draaien. Ze hield er geen boete aan over, de grenswachters lieten haar door.

De pomp bij Zelzate leek door de vele Nederlandse bezoekers soms niet eens in België te liggen. De Belgische klanten staan daarom soms even te wachten bij 'hun benzinepomp'. Maar daar hadden de zuiderburen desgevraagd geen problemen mee: "Voor hetzelfde kunnen wij ook in Nederland gaan tanken, dat maakt niet uit hoor. Ik vind het mooi dat alles weer terug normaal wordt."