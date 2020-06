Verpleeghuisbewoners mogen meer bezoek ontvangen, maar niet iedereen doet mee

De Wieken in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Volgens directeur Marieke de Jong is men in goed overleg uitgekomen op deze tussenweg. "Als we nu alles openzetten dan kunnen we morgen besmettingen hebben en dan zouden we heel veel mensen teleur moeten stellen door de regeling weer terug te draaien." Tot nu toe zijn er geen besmettingen geconstateerd in één van de huizen van Eilandzorg.

Babbelboxen

De regeling houdt in dat er nu twee bezoekers bij de bewoners langs mogen komen. Ook kunnen ze nu naar buiten om een rondje te fietsen of te wandelen. Sinds half mei mocht er al één vaste bezoeker langskomen. Voor andere familieleden is er een mogelijkheid om af te spreken in de zogenoemde babbelbox, waarbij een glasplaat zit tussen de bezoeker en bewoner.

Babbelbox bij De Wieken in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Volgens De Jonge maken niet alle bewoners gebruik van de regeling, omdat ze geen risico willen lopen. Ook is het soms lastig om te kiezen wie er van de familieleden langs mag komen en wie niet. Bij bewoners met bijvoorbeeld dementie, ligt de beoordeling bij directe familie.

Weer nieuwe bewoners

Vanaf deze week komen er ook weer nieuwe bewoners bij Eilandzorg. Sinds het begin van de coronacrisis durfde niemand naar een verpleeghuis, omdat ze bang zijn voor besmettingen. Ook hield het bewoners tegen dat ze 14 dagen in quarantaine moesten bij aankomst. Die regeling is van tafel.

Eilandzorg heeft volgende week dinsdag weer overleg of het bezoekersaantal misschien kan worden verruimd van twee naar drie.