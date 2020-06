Goedemorgen! Verschillen bij verpleeghuizen en bezorgde fruittelers

Eerst was het niemand, toen één, en nu mogen er drie bezoekers een patiënt in een verpleeghuis opzoeken. Mooi, zou je zeggen. Maar niet ieder verpleeghuis gaat erin mee. Bij Eilandzorg Schouwen-Duiveland schalen ze voorzichtig op, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Zorgen bij fruittelers

Zeeuwse fruittelers maken zich zorgen over de huisvesting van personeel volgens alle coronaprotocollen. Vanaf half augustus start het plukseizoen met veel buitenlandse arbeiders die juist nu extra ruimte nodig hebben. Er wordt door bestuurders, gemeenten, NFO en ZLTO druk overlegd om alles voor de start van de pluk te regelen. Voorlopig levert dat niets op.

Fruitpluk - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag in onze uitzendingen aandacht voor Ruud van Engelen. Hij is sinds vorige maand veiligheidscoördinator bij COC Zeeland. We praten met hem over homohaat en hoe je daar als homo mee om kan gaan. Van Engelen loopt zelf met zijn partner in het park niet in hand in hand.

Regenboogvlag (foto: Omroep Zeeland)

Wat deze 16 juni gaat brengen, weten we nog niet. Wel dat er in het verleden nogal wat heeft afgespeeld op deze dag. Napoleon trok op 16-06-1815 België binnen. Hans Dorrestijn werd 80 jaar geleden geboren, de film Grease kwam uit (1978) en een van de beste boeken ooit geschreven, Ulysses van James Joyce, speelt zich af op 16 juni 1904.

En 75 jaar geleden is de Eendrachtbode op Tholen ontstaan. Daar praten we tussen 12.30 en 13.00 uur over in de Zeeuwse Kamer.

Een (vrij oude) foto van Hans Dorrestijn (foto: ANP)

Weer

De dag begint rustig met veel zonnige perioden, maar dat slaat later vandaag om. In de loop van de ochtend neemt de kans op een regenbui toe. Vanmiddag vallen er vooral landinwaarts flinke regenbuien, mogelijk met onweer of hagel. Het wordt een graad of 22.