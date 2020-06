'Homohaat heeft te maken met angst en onwetendheid'

De eerste melding waarmee hij te maken kreeg was een jongen die op een school in Middelburg was lastig gevallen. De jongen heeft inmiddels professionele hulp en Van Engelen ging in gesprek met zijn ouders. De directe omgeving van slachtoffers van homohaat hoort ook bij zijn werkgebied.

Aangifte doen

In de gesprekken met slachtoffers van homogeweld probeert Van Engelen aan te sturen op aangifte doen bij de politie. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor het grotere plaatje, zodat het aantal uitingen van geweld in Zeeland in de statistieken komt.

Zelf voelt Van Engelen zich veilig in Zeeland. Het geweld tegen de jongens in Amsterdam, die in korte tijd twee keer werden belaagd omdat ze hand in hand liepen, maakt hem kwaad. Volgens hem heeft iedereen het recht om zijn liefde voor de ander op die manier te uiten in het openbaar. Maar met zijn partner hand in hand lopen in het park vlakbij zijn huis doet hij niet. "Je weet maar nooit!"

Angst en onwetendheid

Op de vraag wat de reden is dat in Nederland de haat en het geweld tegen homoseksuele erger lijkt te worden, antwoordt hij dat het volgens hem vooral met angst en onwetendheid heeft te maken. Daarom is voorlichting op scholen zo belangrijk en dat mensen de weg naar het COC Zeeland weten te vinden.

Voor vragen en hulp kun je terecht bij veiligheid@coczeeland.nl