Kok Cindy is blij dat ze weer aan de slag kan

Chefkok Cindy van Loenen van de brasserie in De Drvkkery (foto: Cindy van Loenen / De Drvkkerij)

Je bent zelfstandig kok in de brasserie van boekhandel De Drvkkery in Middelburg. Wat betekent dat: zelfstandig kok?

Een zelfstandig werkende kok is iemand die hele maaltijden kan voorbereiden en koken, dus niet alleen taarten bakken en de 'koude kant' zoals we dat noemen.

16 maart ging de horeca dicht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekende dus ook sluiting van de brasserie. Hoe was dat?

In het begin was dat heel gek. Onze boekhandel bleef met aangepaste openingstijden toegankelijk en de mensen daar werkten door. Maar de brasserie midden in de zaak was dus gesloten. Dat betekende niet dat we thuis zaten. We hebben de boel een enorme schoonmaakbeurt gegeven en ook weer opgeschilderd. Voor bezoekers was het af en toe moeilijk te begrijpen: ze mochten wel gewoon door de winkel lopen, maar niet even aan een tafeltje een kopje koffie drinken. Dat moesten we ze echt uitleggen.

Maar uiteindelijk zijn jullie toch alvast weer gaan koken?

De boekhandel was begonnen met een bezorgservice voor boeken, die werden bezorgd met een rode ligfiets, we noemden die de rode raket. Dat was een succes. Toen het ernaar uitzag dat de maatregelen langer zouden gaan duren, wilden we als brasserie ook laten zien: hé, we zijn er nog, hoor! We zijn toen in overleg met de directie begonnen om van het koopavondmenu van de donderdagavond een afhaalmenu te maken. Mensen konden het menu, of onderdelen daarvan, bestellen en dan bij ons komen afhalen om thuis op te warmen.

Hoe ging dat?

Dat was een succes. Zo waren onze vissoep en de appeltaart met spijs echte hardlopers. Maar het werd op een bepaald moment nog best wel spannend. Er dreigde een tekort aan verpakkingsmateriaal dat we gebruikten om de maaltijden mee te geven. Veel restaurants waren inmiddels begonnen met afhaalmaaltijden, dus het verpakkingsmateriaal leek op een gegeven moment op te raken. We zijn toen een aantal leveranciers gaan afbellen, maar daar kon je dat materiaal alleen maar in enorme hoeveelheden afnemen. Uiteindelijk had de groothandel hier op tijd weer voldoende materiaal in huis.

Jullie zijn nu weer als brasserie gewoon open, hoe is dat?

Het is heerlijk om onze bezoekers weer te zien. De Drvkkery is een centrale plek in de stad en normaal komen heel veel mensen langs voor een praatje of een kopje koffie. Vooral het bedienend personeel heeft veel contact met bezoekers. Het is wel nadenken: er mogen maximaal dertig mensen in de brasserie tegelijkertijd. Je moet constant in de gaten houden of er niet te veel mensen zitten, hoeveel plaatsen er nog over zijn. We hebben nu ook buiten voor de deur een aantal tafels neergezet op een terras. Mensen reageren begripvol; als ze niet meteen kunnen zitten, gaan ze nog even de winkel in om later weer terug te komen. Anderen komen gewoon later op de middag terug.

Hoe kijk je op de afgelopen maanden terug?

Je leert weer om flexibel en creatief te zijn. Over een paar weken kan het weer anders zijn, dus je moet heel goed nadenken wat je nu doet. Zelf kan ik mijn werk weer extra waarderen. Ik ben geen persoon die stil zit; ik wil werken. De afgelopen maanden heb ik boodschappen gedaan voor mijn ouders en een oudere buurvrouw. Ik heb me geen moment verveeld, maar ik miste mijn collega's. Het is nu toch wel weer heel leuk om lekker te kunnen koken. Hele dagen thuis is leuk voor even, maar niet voor altijd.