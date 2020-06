In Zeeland is het een ratjetoe als het gaat om beleid huisvesting arbeidsmigranten

(foto: Omroep Zeeland)

Het is een ratjetoe aan beleid in Zeeland. "Elke gemeente is autonoom en kan dus zelf beslissen, maar het zou goed zijn als er eenduidig beleid is in Zeeland", zegt wethouder Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst. In zijn gemeente moet er 150 meter afstand zijn tussen woningen met arbeidsmigranten.

"En dat werkt", aldus de wethouder. De klachten binnen zijn gemeente zijn door dit beleid afgenomen, maar of dit nu hét ideale beleid is, betwijfelt Hageman. "Of dit de goede manier is weet ik niet. Ik vind dat er één uniform beleid moet zijn voor heel Zeeland."

Verschillen tussen hoofdrolspelers (gemeenten) als het gaat om het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten Gemeente Reimerswaal: 250 meter afstand tussen elke woning met arbeidsmigranten (zowel lang als kort verblijf) Gemeente Hulst: 150 meter afstand tussen elke woning met arbeidsmigranten die korte tijd verblijven Gemeente Terneuzen: Geen minimale afstanden. Arbeidsmigranten die kort verblijven krijgen huisvesting in complexen (voormalig Philipsterrein Terneuzen) Gemeente Sluis: Er worden geen minimale afstanden gehanteerd. Centraal staat of de leefbaarheid niet onevenredig achteruitgaat.

En dat lijkt broodnodig want waar gemeentes Reimerswaal en Terneuzen ieder een eigen koers varen, is de gemeente Tholen, volgens Hageman, aan het informeren bij Hulst. "Laatst belde Tholen mij op en die zei: jullie hebben daar beleid voor, kunnen wij eens langskomen?"

Motie aangenomen

Maar het is de vraag wie de kar gaat trekken. Voor wethouder Hageman is het duidelijk: "Daar ligt een rol voor de provincie." Op de vraag waarom dat wél zou lukken terwijl het de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten al niet lukt om in Zeeuws-Vlaanderen één beleid te krijgen, blijft hij het antwoord schuldig.

Provinciale Staten heeft onlangs een motie aangenomen waarin CDA, VVD, SGP en 50PLUS vragen om een onderzoek zodat in kaart gebracht kan worden waar en hoe groot de behoefte is aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook willen die partijen dat het nu eens goed geregeld wordt. Wanneer het onderzoek klaar zal zijn is nog niet duidelijk.

