Hond Matsi loopt kilometers van huis en wordt bij fabriek gevonden

Hond Matsi met een medewerker van de dierenambulance (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

Terwijl de baasjes in en rond het huis naar hun viervoeter zochten, had Matsi het allang op een lopen gezet. Na alles doorzocht te hebben, zat er nog maar één ding op: hond Matsi verscheen als vermist op Amivedi, de stichting die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren.

Acht kilometer gelopen

Inmiddels had Matsi al acht kilometer gewandeld, tot hij het welletjes vond: hij verscheen bij de balie van een fabriek in Vlissingen-Oost. De medewerkers daar belden Stichting Dierenwelzijn Walcheren, die beschikt over een dierenambulance. De portier vermaakte het dier tot de ambulance verscheen.

Gelukkig voor de hond en zijn baasjes is dit een verhaal met een happy end, want later op de dag werden zij herenigd. De ambulance mét Matsi, werd door een aantal kinderen warm onthaald in het dorp.

Stinkende hond niet zo blij

Baasjes blij, kinderen blij, maar hond Matsi was even niet zo blij. Het dier kon bij thuiskomst meteen in bad, omdat hij in iets stinkends had liggen rollen. De hond werd met tegenzin gewassen. Gelukkig konden de baasjes konden wel voorkomen dat het dier uit bad ontsnapte en voor een tweede keer richting het havengebied liep.