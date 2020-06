'Spreid de arbeidsmigranten in Hoek, want we zien de problemen op ons afkomen'

Iwan de Groote is voorzitter van de dorpsraad Hoek. Hij ondervindt de problematiek naar eigen zeggen aan den lijve. "Naast mij zijn drie woningen opgekocht door een verhuurder die ze onderverhuurt aan arbeidsmigranten. In de woning naast ons zitten er vier, daarnaast een arbeidsmigrantengezin en daarnaast weer een woning met vier arbeidsmigranten."

Onderhoud van tuinen

Volgens De Groote levert dat parkeerproblemen op. Zo zouden de twee woningen met vier arbeidsmigranten zorgen voor acht extra auto's in de straat. En daar komt nog iets bij. "Het is ook het onderhouden van de tuinen. Dat is niet zoals wij dat gewend zijn."

De dorpsraad kaart dit probleem aan omdat er volgens hen geen goed beleid is. "In het verleden kwamen hier arbeidsmigranten in de straat Oud Vlissingen wonen. Toen kwam er overlast en greep de gemeente uiteindelijk in. Daarom zeggen wij nu 'zet ze nou niet weer bij elkaar', want anders krijgen we weer dezelfde overlast."

Als je het hebt over arbeidsmigranten kun je die grofweg verdelen in twee categorieën. Long stay of short stay. Als je het hebt over long stay migranten dan zijn dat veelal gezinnen die zich inschrijven in een gemeente en daar ook hun leven, voor in ieder geval een langere periode, willen opbouwen. Short stay arbeidsmigranten wonen ergens tijdelijk. Zij verblijven vaak slechts enkele weken in een woning.

Liever zou de dorpsraad zien dat de gemeente Terneuzen het beleid van de gemeente Hulst overneemt. Daar is de regel dat tussen woningen van arbeidsmigranten 150 meter moet zitten. Maar dat ziet de gemeente Terneuzen niet zitten. "Dat staat leuk op papier, maar is in de praktijk niet uitvoerbaar. Want wie gaat dat handhaven?", aldus wethouder Frank van Hulle.

Terneuzen wil het daarom anders doen. Arbeidsmigranten die voor een kort verblijf gehuisvest moeten worden, gaan verplicht in grootschalige opvang (zoals recent gecreëerd op het voormalig Philipsterrein in Terneuzen en binnenkort Sluiskil). Arbeidsmigranten die zich voor langere tijd vestigen mogen wat hem betreft zelf kiezen waar ze neerstrijken. "Want zij schrijven zich in bij een gemeente net als u en ik. En dus hebben ze het recht om te wonen waar ze willen."

Het dorpje Hoek maakt onderdeel uit van de gemeente Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Toch is het in de Terneuzense politiek nog niet zonneklaar. Zowel oppositie als coalitiepartijen willen de brief van de dorpsraad gaan behandelen tijdens de volgende commissievergadering. Fractievoorzitter Ernst Jonker van GroenLinks is klip en klaar. "Ik geloof in een betere verdeling in plaats van centreren en ik mis al een hele tijd uitgebreider beleid. Hoe gaan we hiermee om?"