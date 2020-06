Racoon zet 'Het Is Al Laat Toch' op vinylsingle

Het nummer Het Is Al Laat Toch verschijnt zaterdag op een vinylsingle. Het gaat om een live-opname die de Zeeuwse band Racoon maakte voor Record Store Day op NPO Radio 2. De versie is via de direct-to-disc-techniek op vinyl vastgelegd. Op de achterkant staat het lied De Held en de Lul.

Het Is Al Laat Toch staat al twintig weken genoteerd in de landelijke Top 40. Eind maart bereikte de single de tweede positie. Het is daarmee de hoogst genoteerde hit van Racoon ooit.

De Held en de Lul speelde Racoon in maart vorig jaar in het tv-programma De Wereld Draait Door. De band uit Goes was in het seizoen 2018/2019 huisband van dat tv-programma.

De single verschijnt in een oplage van 500 stuks.