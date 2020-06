Vader en zoon zien Eendrachtbode met gemak 100 jaar worden

Jubileumuitgave van de Eendrachtbode (foto: Omroep Zeeland)

Hoe bijzonder is een lokale krant die tegen betaling iedere week op de deurmat belandt? Volgens Wim zie je dat bijna niet meer. "Het is heel bijzonder, er zijn er niet zoveel meer van in Nederland. Nog wel op Texel, Urk en in Boxtel." De hoofdredacteur zegt dat er in Axel, Yerseke en op Noord-Beveland soortgelijke kranten waren, maar die hebben het niet gered.

Eilandgevoel

Wim denkt dat de krant het succes mede te danken heeft aan het eilandgevoel onder de Tholenaren, maar is ook trots op zijn medewerkers. "We hebben een sterke redactie en besteden aandacht aan alles wat er op Tholen gebeurt. De krant wordt niet gevuld, maar wordt gemaakt. Dat is het grote verschil."

Een andere verklaring is de grote versnippering aan dagbladen op Tholen, geeft Wim aan. Je hebt het AD, de Telegraaf, BN de Stem, er is geen dagblad dat domineert. Landelijke dagbladen hebben geen lokaal nieuws, wij vullen die behoefte goed aan."

Dat beaamt zijn zoon Pieter. "Wij hebben de mogelijkheid om in ieder detail te duiken. Dat zijn onderwerpen die anderen doorgaans links laten liggen. Onze verhalen zijn ook doorgaans langer, omdat we meer details kunnen brengen."

De Eendrachtbode (foto: Omroep Zeeland)

Die verhalen pikken redactieleden vaak zelf op, zegt Wim. "Je ziet mensen bij de bakker en de slager en je vangt dan wat op. Je zit er zo dicht bovenop dat je allerlei nieuws als eerste kan brengen."

Hoe het allemaal begon

De Eendrachtbode is vlak na de oorlog begonnen. "Het is een kind van de bevrijding", zegt Wim. Op 30 oktober 1944 werd Tholen bevrijd, op 17 november verscheen het eerste mededelingenblad voor Tholen, de voorloper van de Eendrachtbode. Mijn vader zat op het distributiekantoor terwijl de rest van het eiland onder water stond. Op verzoek van het militair gezag kwam er een informatievoorziening."

Wim vertelt dat zijn vader al voor de oorlog het idee had om een blad te starten. "Hij was al aan het pionieren met een blaadje. Hij was waarschijnlijk van plan dat na de bevrijding door te zetten, nu werd dat allemaal versneld." Geleidelijk aan is De Eendrachtbode de krant geworden die het nu is. "In de oorlog was papier schaars. Het begon met een velletje dat aan weerszijden was bedrukt. Twee pagina's werden vier pagina's, enzovoorts."

Van vader op zoon

Uiteindelijk kwam Wim op de plek van zijn vader te zitten en de bedoeling is dat zoon Pieter het over een tijd overneemt. Daar heeft hij over getwijfeld, maar hij zegt nooit door zijn ouders gedwongen zijn om voor de Eendrachtbode te werken.

"Ik heb zelf de keuze gemaakt de journalistiek in te gaan. Ik heb het schrijven geleerd en me journalistiek ontwikkeld. Ik heb in Tilburg gewoond en in Berlijn geweest voor de studie, dus ook wat van de wereld gezien. Daarna heb ik de keuze gemaakt om voor het familiebedrijf te gaan."

Met nieuwe impuls naar eeuwfeest

En met die keuze is vader Wim blij. "Het is heel mooi dat de continuïteit van de krant zo is gewaarborgd en dat de krant met frisse en jeugdige enthousiasme een nieuwe impuls krijgt naar het eeuwfeest." De huidige hoofdredacteur ziet dat de abonnees willen blijven betalen voor het nieuws. Sterker nog: tijdens de coronacrisis zijn er honderd abonnees bij gekomen. "Het geeft een bewijs dat de krant gewaardeerd wordt."

Pieter heeft dan ook vertrouwen dat de honderd jaar gehaald wordt. "Daar is geen twijfel over mogelijk." Al weet hij nog niet zeker of dat dan nog altijd op papier is. "Stel dat de behoefte blijkt te zijn dat inwoners het digitaal willen lezen en wij kunnen dan nog steeds een goed product maken en mensen bij ons laten werken dan vind ik dat ook goed. De krant zie ik meer als een middel dan een doel op zich."

Het jubileum van de krant is gevierd met een jubileumnummer. In streekmuseum de Meestoof in Sint-Annaland is een expositie van De Eendrachtbode.