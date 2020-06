Polman: 'Compensatiepakket nog niet concreet genoeg'

Han Polman: 'Mogelijk geen compensatiepakket voor de zomer' (foto: Omroep Zeeland)

Han Polman: "We willen het afronden voor de zomer, maar ik beloof het niet. De gesprekken zijn nog gaande en echt heel indringend. Vooral op het punt van hoe maak je het concreet? Dat wat je zegt ook echt doet. We weten allemaal dat het daar aan heeft ontbroken de afgelopen periode."

Polman zegt liever de tijd te nemen dan het per se af te willen ronden voor de zomer. "We willen zekerheid. Bij twijfel niet inhalen, zeg ik."

Definitief niet

Nu de marinierskazerne definitief niet naar Vlissingen komt, is er afgesproken dat er compensatie komt voor de provincie. Eerder lekte uit dat Zeeland een zwaarbeveiligde gevangenis, rechtbank, een expertisecentrum voor georganiseerde misdaad en een betere treinverbinding van en naar de rest van het land krijgt. Polman: "We hebben allemaal kunnen vernemen wat er in pers is gelekt. Maar het gaat ons om de concrete voorstellen."

Afhuren studio

Komende 10 juli vergadert provinciale staten voor de laatste keer voor het zomerreces. Dat gebeurt voor het eerst in lange tijd weer fysiek. De provincie huurt daarvoor Studio A58 in Middelburg af. Daar kunnen alle Statenleden, provinciebestuurders en betrokken ambtenaren op gepaste afstand van elkaar bij elkaar komen. Die ruimte is er op het Abdijcomplex niet.

Polman: "Fysiek bij elkaar komen is beter voor het debat, voor de interruptie, het beargumenteren en het maken van compromissen. Complimenten voor alle Statenleden hoe er de afgelopen tijd digitaal is overlegd, maar voor de kwaliteit is fysiek vergaderen beter."

Het is dus volgens Polman afwachten of op die vergadering op 10 juli het compensatiepakket op de agenda staat. "Het gaat de komende weken om de puntjes op de i."