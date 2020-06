Zeeuwse Adrienne brengt duizenden liters naar Australische mijnwerkers

Grey-nomads

Adrienne woont langs een doorgaande weg. Ze ziet vooral grey-nomads langsrijden: pensionado's die alle schepen achter zich hebben verbrand en in Australië rondtrekken. Af en toe ziet Adrienne ook backpackers die in de omgeving op boerdeirjen werken.

Adrienne Verburg woont in Australiƫ (foto: Adrienne Verburg)

Door de coronacrisis moest ook de Zeeuwse zich aanpassen. De drukste maanden op de camping worden gemist. Ze heeft, om toch inkomsten te hebben, een vrachtwagenrijbewijs gehaald. "Ik vervoer met name water. Het is drinkwater of zout water dat naar boven is gepompt. Soms is het drie uur rijden naar het kamp waar het nodig is, voor de mijnwerkers."

Adrienne zegde vier jaar geleden haar baan op en vertrok naar down under. De westkant heeft volgens haar veel te bieden omdat het ruiger is dan de andere kant. "Het westen is misschien minder ontdekt."