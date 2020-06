Zeeuws Museum tast diep in de buidel om weer open te gaan

Het historische gebouw in de Abdij van Middelburg is eigenlijk één groot knelpunt volgens directeur Marjan Ruiter. De gangen zijn smal en om de bezoekers elkaar niet te laten kruisen moet er enorm gepuzzeld worden.

De ingang is daarom veranderd in de uitgang en de bezoekers moeten via een deur in de abdijpoort naar binnen. Vanaf daar is het volgen van rode pijlen verplicht en eindigt het bezoek bij de ontvangsthal. De kassa en de toiletten zijn naar buiten verplaatst.

Hart van het museum dicht

Ruiter heeft ook de werkplaats gesloten en doet dat met tegenzin: "Die plek is waar de vrijwilligers en bezoekers elkaar treffen en in gesprek gaan over wat er te zien is. Het is het hart van het museum, en dat sluiten we nu af."

Stoplicht als hulpmiddel voor Zeeuws Museum (foto: omroep zeeland)

De aanpassingen kosten veel meer dan andere musea in Zeeland die allemaal onder de tienduizend euro wisten te blijven. "We denken dat aan het eind van het jaar we zo'n 80.000 euro kwijt zijn aan de ombouw en de inhuur van extra personeel", zegt Ruiter,"Dat is erg vervelend, maar we moeten open om bezoekers onze collectie te laten beleven."

Reserveren verplicht

Het wordt vanaf morgen ook puzzelen hoe met de toestroom van bezoekers om te gaan. Er mogen namelijk maar 60 mensen totaal in het pand aanwezig zijn vanwege de coronaregelgeving. Maar omdat toegang alleen mogelijk is via een reservering is dat goed te plannen.