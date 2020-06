Colijnsplaat bouwt eigen Romeinse vrachtschip na

De Romeinse vrachtvaarder Caudicaria Navis voer rond 400 na Chr. vanuit de monding van de Oosterschelde met handel naar Engeland. Van Well: "Het is een voorwerp waarmee de vroege Zeeuwen het water op een positieve manier hebben kunnen gebruiken om handel te drijven. Het was niet alleen een bedreiging meer."

Bal aan het rollen

Het initiatief om het schip na te bouwen kwam vanuit het dorp. Van Well: "Ik had al onderzocht wat voor scheepjes dit precies waren. Ik had er een model van gemaakt die in mijn galerie stond. De man die hem kocht was zo enthousiast dat hij vrij snel riep dat er zo'n schip in Colijnsplaat moest komen. Hij heeft de bal aan het rollen gebracht."

Inmiddels zijn er subsidies verleend, vrijwilligers gezocht en wordt er dus gebouwd om een klein stukje van de geschiedenis van het dorp weer terug te krijgen. Over ongeveer een jaar moet de reconstructie, die de helft kleiner wordt dan het origineel, klaar zijn.