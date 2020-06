Kamer stemt niet over tolvrije Westerscheldetunnel

Met de t-tag door de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Bernard Wientjes, de oud VNO-NCW voorman is nog niet klaar met het samenstellen van een compensatiepakket dat er komt nu de kazerne definitief niet in Zeeland gebouwd wordt. Uitgelekt is dat Zeeland een zwaarbeveiligde gevangenis, rechtbank, een expertisecentrum voor georganiseerde misdaad en een betere treinverbinding van en naar de rest van het land zou krijgen.

Financieel gedupeerd

Vooral vanuit Zeeuws-Vlaanderen is er altijd sterk de roep geweest ook een tolvrije Westerschelde in dat pakket op te nemen. Ook 50Plus PvdA en SP zijn daar dus voorstander van. Zij vinden dat de Zeeuwen door het niet vestigen van de marinierskazerne financieel gedupeerd zijn en willen daarom dat de tunnel tolvrij wordt.

Stemmen voor het zomerreces

Volgens plan wordt er alsnog voor het zomerreces, dat begint op 3 juli, over gestemd. Stel dat uiteindelijk een meerderheid van de Tweede Kamer wel voor het voorstel stemt, dan is de kans dat de maatregel in het pakket komt, nog heel klein. De Kamerleden gaan er niet over namelijk. Het pakket is iets tussen het kabinet en de Zeeuwse overheden en die laatste willen vooral extra banen.