Campings en vakantieparken mogen per direct weer helemaal open

Sanitair op campings kan weer gebruikt worden (foto: ANP)

Campings, vakantieparken en jachthavens mochten door de coronacrisis tot op heden maximaal 75 procent bezetting hebben. Terwijl hotels, particulier verhuur, pensions en bed & breakfasts alweer ruim een maand volledig open zijn, bleven andere recreatiebedrijven sinds 15 mei op 75 procent steken.

Veel campings hadden daar geen profijt van omdat hun toiletgebouwen niet open mochten. Ze konden daardoor alleen gasten ontvangen die eigen voorzieningen hadden.

Overbelasting zorg

In maart besloot de Veiligheidsregio, los van de landelijke maatregelen, dat alle recreatieve verhuurbedrijven hun deuren moesten sluiten. De VRZ was bang dat de zorg de toeristenstroom niet aan zou kunnen, als daar coronabesmettingen tussen zouden zitten. De afgelopen maanden werden de voorwaarden voor recreatieondernemers in stapjes versoepeld en mochten recreatieondernemers weer steeds meer slaapplekken verhuren.

Inmiddels is gebleken dat op dit moment de druk op de Zeeuwse zorg voldoende beheersbaar is.

Twee weken eerder

De beperkingen zouden eigenlijk op 1 juli vervallen. VRZ-voorzitter Jan Lonink heeft besloten om het met twee weken te vervroegen zodat Zeeland in de pas komt te lopen met de rest van Nederland. Lonink: "Wij hebben extra maatregelen getroffen die een beperking waren voor bezoekers en ondernemers. Dat was in de afgelopen periode hard nodig omdat we zo'n toeristische provincie zijn. Maar tegelijkertijd is ons streven altijd geweest om zo snel als mogelijk de restricties op te heffen."

Anderhalve meter

Lonink wijst wel op de nog geldende hygiënemaatregelen zoals de anderhalve meter en het voorkomen van drukte in de openbare ruimte. "Want het virus is natuurlijk niet weg. De afgelopen weken hebben we al ervaring opgedaan in het monitoren van drukte en het nemen van maatregelen als het echt te druk wordt. Ook geven wij informatie voor bezoekers over de regels in Zeeland. Wij blijven ons met ondernemers en betrokken organisaties inzetten voor deze gezamenlijke Zeeuwse aanpak."

De Veiligheidsregio verwacth dat de totale bezettingsgraad van de recreatiebedrijven de komende weken nog onder de 75 procent blijft. Individuele ondernemers die een hogere bezetting kunnen hebben, worden nu niet meer beperkt.