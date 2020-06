Zeevonk is mooi, maar er is wel een keerzijde (foto: Jesse Meliefste)

"Zeevonk is een plant én een dier. Dus het groeit op licht en leeft door het eten van andere algen. In de branding gloeit de alg", vertelt Anouk Blauw. Ze deed in het verleden meerdere onderzoeken naar zeevonk.

Zeevonk komt naar de oppervlakte aan het einde van de voorjaarsbloei. "Meestal eind april als het steeds lichter en warmer wordt. Als de voedingsstoffen opraken stopt ook de bloei. Dan is de piek voorbij."

Kunnen we het voorspellen?

Het zou natuurlijk mooi zijn als voorspeld zou kunnen worden wanneer zeevonk te zien is. Zodat we met z'n allen met een hapje en drankje van het schouwspel kunnen genieten. Dat is dagdromen. "Van dag tot dag is het niet te voorspellen. Wat we weten is dat je zeevonk kunt zien in het voorjaar en niet in de winter."

Blauw is als onderzoekster vooral gefascineerd door het gedrag. "Zeevonk is een diertje en vertoont dus gedrag. Aan het einde van de bloei werken ze samen. Ik weet nog niet precies hoe het werkt, maar ik vind de gedragspatronen intrigerend."

Stank

De keerzijde is stankoverlast en smerigheid. "Het heeft ook wel een nadeel dat ze als gezamenlijke drijflaag kunnen gaan stinken en het ziet er bovendien vies uit. Meestal als mensen denken dat er iets is met de waterkwaliteit omdat het stinkt komt dat door de zeevonk. Dat zijn de afstervende algen."