Archeologen vinden Romeinse zoutraffinaderij in Aardenburg

Zo hebben de archeologen paalkuilen gevonden die erop wijzen dat er in de middeleeuwen een groot gebouw van dertien meter breed heeft gestaan. Wat voor gebouw er precies gestaan heeft, weet onderzoeker Marcel de Koning nog niet. "Wat kan je verzinnen? Een kerk, of een grote schuur van een klooster, een graanschuur of zo", aldus de onderzoeker.

Er stond mogelijk een zoutraffinaderij

Uit de middeleeuwen is voor de rest weinig aardewerk gevonden. Uit de Romeinse tijd des te meer. De Koning denkt, aan de hand van de spullen die gevonden zijn, dat er op die plek een zoutraffinaderij was. En dat is interessant, want zout was erg belangrijk in die tijd. "Mensen hadden geen koelkast in de Romeinse tijd, dus alles moest gezouten worden, want anders bedierf het meteen", legt De Koning uit. Zout was zo belangrijk dat Romeinse soldaten ook vaak uitbetaald werden in zout. "Het woord salaris komt ook van zout."

Gent positief over de vondsten

De onderzoeker werd zo enthousiast van de spullen die in Aardenburg uit de grond gehaald werden, dat hij contact opnam met de Universiteit van Gent. Daar zag men ook het belang van de vondsten in, getuige het feit dat zij direct twee onderzoekers stuurden om te helpen bij de opgraving. "Omdat we hier sporen van de zoutraffinage kunnen onderzoeken", aldus De Koning.

De eerste helft van het bodemonderzoek is inmiddels achter de rug. De onderzoekers zijn nieuwsgierig wat zij in de tweede helft uit de bodem kunnen halen. Zij verwachten nog minimaal een week bezig te zijn met de opgraving.