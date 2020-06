Sluisbouwers hebben diepste punt bereikt

Buitenhoofd op diepste punt (foto: VNSC)

Op de bodem moet straks de sluisdeur aan de Westerscheldekant van de sluis heen en weer gaan rijden en komen de installaties om het waterniveau in de sluis te regelen. Maar voordat hij geplaatst kan worden moet de vloer eerst opgehoogd worden met een fundering van grind en daarbovenop komt de eigenlijke betonnen vloer. Daarna is de put geen 25 meter maar 'slechts' 23 meter diep.

Nauwkeurig

Voor wie het nauwkeurig na gaat meten: de putvloer is nu 25 meter onder het maaiveld, maar slechts 22 meter onder NAP (Normaal Amsterdams Peil), omdat het maaiveld van de sluis op drie meter boven NAP ligt. Als de vloer (van speciaal onderwaterbeton) voldoende is uitgehard, is kan het water eruit worden gepompt en moet er trappen plus een lift worden gebouwd.

Geen open dag

Maar het publiek zal niet beneden worden toegelaten. Uit oogpunt van veiligheid mogen er sowieso geen bezoekers in de put komen. En vanwege de coronacrisis komt er in elk geval dit jaar géén open dag meer op het omvangrijke bouwterrein. Vorig jaar september trok die opendag zoveel belangstelling en zoveel enthousiaste reacties dat direct besloten werd ook in 2020 zo'n publieksevenement op touw te zetten, maar vanwege de coronacrisis wordt daar nu vanaf gezien.

Binnenhoofd

Inmiddels is de aannemer ook begonnen met het uitgraven van het Binnenhoofd (de toegang tot de sluis vanuit het kanaal). Dit werk kun je volgens via de webcam van de Nieuwe Sluis. De sluisdeuren zelf zullen trouwens pas in 2022 geplaatst worden. De opening van de sluis is aan het einde van dat jaar voorzien.

Het Binnenhoofd wordt nu ook uitgegraven (foto: Webcam Nieuwe Sluis)

Tachtig mensen

Zodra de put van het Buitenhoofd droog staat moet aannemer Sassevaart extra mensen inzetten voor de afwerking van alles. Voor naar schatting tachtig bouwvakkers moet daarom tijdelijk onderkomen in Terneuzen en omgeving worden gevonden. De aannemer is in gesprek met aanbieders van woonruimten om deze stroom in goede banen te leiden.

Van het plan om een hotelschip in Terneuzen neer te leggen is al een tijdje geleden afgezien. De gemeente Terneuzen heeft gevraagd deze mensen zoveel mogelijk in leegstaande huurwoningen onder te brengen.

Dronebeelden

Onderstaande dronebeelden van de Nieuwe Sluis zijn recent gemaakt door Mario Vermeirssen van het droneteam van Rijkswaterstaat.

Nieuwe sluis in aanbouw