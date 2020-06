Gemeenteraad stemt in met bouw nieuw sportcomplex Kapelle

Raadsvergadering Kapelle over nieuwe sportcomplex (foto: Omroep Zeeland)

Het huidige complex dateert uit 1977 en is sterk verouderd. Zo zijn er regelmatig lekkages en is de vloer van de hal gedateerd. Tijdens de gemeenteraad werd nog maar eens aangehaald hoe belangrijk het nieuwe complex voor gebruikers is.

Zwembad na zomer dicht

Al sinds 2015 wordt er gesproken over een nieuw sportcomplex in de gemeente. Het is voor de gemeente Kapelle de grootste investering ooit. Als alles volgens plan verloopt wordt eind dit jaar gestart met de bouw, die in de zomer van 2022 klaar moet zijn. Het huidige sportcomplex wordt tot die tijd gebruikt. Het buitenzwembad verdwijnt in de nieuwe plannen en wordt na de zomer gesloten.

