Goedemorgen! Campings helemaal open en een dringende oproep van de politie

Het zal naar verwachting drukker gaan worden want campings, vakantieparken en jachthavens mogen weer het maximaal aantal toeristen ontvangen. Door de coronacrisis werd in maart besloten dat alle recreatieve verhuurbedrijven hun deuren moesten sluiten. De maatregelen werden steeds meer versoepeld. Gebleken is dat de druk op de Zeeuwse zorg voldoende beheersbaar is, dus is er weer ruimte voor nog meer versoepeling.

De vlag kan uit voor campings, jachthavens en vakantieparken (foto: Hans de Bot)

Filmen bij reanimatie

Terwijl hulpverleners gisteren alles op alles zetten om een jong kind te reanimeren vonden omstanders het nodig om te filmen en te fotograferen. De politie is hier verbaasd over en roept op om de beelden niet te delen en te verspreiden. "Doe het de volgende keer niet", aldus de politie. Het incident was in de Spoorstraat in Sluiskil en trok veel aandacht in de buurt.

Nieuwe sporthal Kapelle

De gemeenteraad van Kapelle heeft ingestemd met de bouw een nieuw sportcomplex. Op de plek van het Groene Woud aan de Vroonlandseweg komen een nieuwe sporthal, gymzaal en een wedstrijdbad met beweegbare bodem. De kosten zijn 15,3 miljoen euro, 2,3 miljoen hoger dan geraamd.

Misschien heb jij tijdens een wandeling langs de kust de blauwe gloed van zeevonk gezien? Volgens een marine-ecoloog bij Deltares is helaas niet te voorspellen wanneer dit schouwspel te zien is. Er is wel een keerzijde aan al dat moois.

Zeevonk kleurt de golven magisch blauw bij Westkapelle (foto: Jesse Meliefste)

In de bouwput van het buitenhoofd van de nieuwe sluis in Terneuzen is het diepste punt bereikt: 25 meter onder het maaiveld. Je kunt er geen hand voor ogen zien, maar het is toch een mijlpaal in de sluisbouw. De opening van de sluis is eind 2022 voorzien.

Open dag wordt online-tour

Traditiegetrouw vindt op de derde woensdag van juni in Colijnsplaat de Open Dag van de agrarische coöperatie CZAV en Proefboerderij Rusthoeve, plaats. Normaal gesproken zouden ruim 2.500 bezoekers uit de plantaardige sector deelnemen aan workshops, rondleidingen, gezelligheid en hapjes en drankjes. Door de coronacrisis is dit een virtuele gewastour geworden. De begint rond 9:00 uur.

Zonnig blauwelucht en fraaie windveren in Vlissingen (foto: Ria Brasser, Oost-Souburg)

Weer

De dag begint droog met zonnige perioden. De eerste uren kan het nevelig zijn. Vanmiddag en vanavond is er ook wat zon, maar de bewolking overheerst. Op veel plaatsen vallen buien met kans op onweer. Het wordt 22 tot 24 graden.