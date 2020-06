Steeds meer orgaandonatieweigeraars

Formulier voor donorregistratie (foto: ANP )

Dat blijkt uit cijfers van het Donorregister.

Per gemeente

Daarnaast heeft het CBS uitgezocht hoe op gemeentelijke niveau over orgaandonatie wordt gedacht. De verschillen in Zeeland zijn groot. De gemeente Tholen met zijn overwegend reformatorische bevolking is sinds de registratie mogelijk is, de gemeente met de meeste weigeraars, vermoedelijk op principiële gronden. Daar zegt 17,7 procent van alle inwoners van twaalf jaar en ouder uitdrukkelijk op het registratieformulier 'nee' tegen orgaandonatie na hun overlijden.

Kaart

Bekijk op de kaart van Zeeland waar de meeste weigeraars wonen.

Noord-Beveland en Vlissingen

Opvallend is de sterke stijging van het aantal weigeraars op Noord-Beveland en in de gemeente Vlissingen. Noord-Beveland bezet inmiddels de tweede plaats Zeeland met 15,2 procent neezeggers. Vlissingen is in vijf jaar tijd gestegen van de tiende plaats naar de vijfde plaats, met inmiddels 14,5 procent weigeraars.