Droom van Mirjam komt uit: ze mag haar kleding showen tijdens New York Fashion Week

Droom van designer Mirjam Manusama komt uit (foto: Nanda Hagenaars)

"Ik hoorde het drie weken geleden en ben nog sprakeloos." De jaarlijkse modeweek in New York is het neusje van de zalm in de modewereld. Vergelijk het met een acteur die naar de Oscaruitreiking mag. Daar moet je zijn als modeontwerper.

Een mail in de box

Ze kon haar ogen niet geloven toen drie weken geleden een mailtje in haar inbox kwam. Haar eerste reactie was:"Dit kan toch niet echt zijn?" Toch was het zo, de uitnodiging is verstuurd aan de tien toptalenten ter wereld. "Ik kan het nog nauwelijks geloven. Dit is echt een droom die uitkomt."

Hete zomer

Mirjam heeft de ontwerpen al klaar, maar het moet allemaal nog wel worden gemaakt. Dat gebeurt in haar atelier, met naaimachines en tekentafels. En de druk is enorm, want wat normaal gedaan wordt door een team van tien in een half jaar, moet Mirjam met één assistent en één stagiair nu in drie maanden voor elkaar krijgen. "Dat wordt een hete zomer, met lange dagen", zegt ze. "Ik heb precies berekend hoe ver we kunnen komen."

Crowdfunding

De timing is niet gelukkig. "Door de coronacrisis zijn echt al mijn opdrachten weggevallen. Ik zou bijvoorbeeld kleding ontwerpen voor een grote bruiloft. Afgelast, uitgesteld." Met een crowdfundactie hoopt ze een deel van de kosten te kunnen dekken. Ze mikt op 10.000 euro.

Vooralsnog staat de Fashion Week gepland in september, maar een uitwijk naar februari is mogelijk als de coronapandemie daarom vraagt.

Luister hier naar het gesprek met Mirjam Manusama:

Mirjam Manusama hoorde drie weken geleden dat ze naar New York Fashion week mag