Voormalig woonhuis Etty Hillesum van sloop gered

Etty Hillesum (foto: Omroep Zeeland)

Eerder waren er plannen om de gebouwen aan de Gabriël Metsustraat in Amsterdam, tegenover het Museumplein, te slopen. Gisteren is het huis van Hillesum door het Amsterdamse college aangemerkt als gemeentelijk monument. Door dat besluit zijn de eerdere sloopplannen definitief van de baan.

Teksten zijn belangrijke documenten geworden

Hillesum schreef in haar huis in Amsterdam teksten die inmiddels behoren tot belangrijke documenten over de Holocaust. In maart 1941 begon ze met haar dagboek. In de zomer van 1942 kwam ze in kamp Westerbork terecht. Daar schreef ze verschillende brieven over het leven in het kamp tot ze op 7 september 1943 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Twee maanden later werd ze daar op 29-jarige leeftijd vermoord.

In Middelburg zijn plannen om van het geboortehuis van Hillesum aan het Molenwater een museum te maken ter nagedachtenis aan de schrijfster. Het huis moet gebruikt worden als herdenkingsplek en voor educatiedoeleinden.

