Delta: storing radio Omroep Zeeland op kanaal 901 verholpen

Mengtafel in de radiostudio van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het ging om het kanaal 901. Klanten van Delta luisteren op dat kanaal naar Omroep Zeeland radio. Vooral inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hadden last van de storing. Ook op sommige delen van Walcheren waren er problemen met de ontvangst van kanaal 901. Het is niet bekend waarom luisteraars in Zeeuws-Vlaanderen meer last hadden van de storing dan elders in Zeeland.

Overigens zijn er tal van mogelijkheden om naar Omroep Zeeland radio te luisteren. Je kunt dat doen via omroepzeeland.nl/radio en de app van Omroep Zeeland. Maar ook is Omroep Zeeland via de FM en DAB+ te beluisteren.

Daarnaast wordt het radiokanaal via diverse radio-apps doorgegeven.