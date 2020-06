Technische praktijklessen op Scalda gaan gedeeltelijk van start; examenleerlingen hebben voorrang

In totaal mag maximaal 20 procent van de normale bezetting inclusief leraren en studenten op hetzelfde moment in het gebouw aanwezig zijn. "We hebben dit gedaan om het openbaar vervoer te ontlasten. Veel leerlingen komen met de bus naar school en we willen niet dat die overvol raakt", zegt woordvoerder Karin de Bruijn.

Strenge controle

Normaal gesproken zijn er maximaal achthonderd mensen in het gebouw, nu zijn dat er zestig. Om ervoor te zorgen dat dit aantal niet overschreden wordt is er strenge controle. "De studenten worden opgehaald door de docent en er mag steeds maar één student door de draaideur bij de hoofdingang. Ook houden we op formulieren bij hoeveel studenten er die dag per lokaal aanwezig zijn", vertelt Arold Versluys, directeur ICT en Techniek.

Arold Versluys, directeur van onderwijscluster Techniek in het coronaproof lokaal van Procestechniek (foto: Omroep Zeeland)

Andere praktijkopleidingen van Scalda zijn maandag al begonnen met lesgeven. Zo zijn in Middelburg de praktijkexamens keuken, bediening en bakkerij van start gegaan. Het College voor Uniformberoepen is ook weer mondjesmaat begonnen op diverse locaties.

Studievertraging

Hoeveel studievertraging de studenten hebben opgelopen is voor Scalda nog onduidelijk. De opleiding verwacht dat het meevalt en daarom is er nog geen sprake van het opzetten van een avond- of zomerschool.

"Dat wordt pas duidelijk als de studenten een aantal dagen naar school zijn geweest en de docent kan testen welke kennis ze hebben opgedaan in de periode dat de school gesloten was. Daarna hopen we te kunnen inventariseren hoe hoog de studieachterstand daadwerkelijk is om vervolgens eventuele stappen te ondernemen", aldus De Bruijn.