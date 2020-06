Zeldzame vis gefilmd voor de kust van Westkapelle: de maanvis

Wel spoelen er af en toe overleden exemplaren aan op de Nederlandse stranden. En levende maanvissen worden ook weleens gezien op de Noordzee, meestal vanuit de lucht. Dat dit dier vanaf de kust van Westkapelle te zien was, en dat dit zelfs is gefilmd, is dus erg bijzonder te noemen.

'Vooral bij windstil weer'

"De voorbije twintig jaar waren er vooral wat waarnemingen op zee, vanuit vliegtuigen. In die tijd werd er ook eentje gezien in de Waddenzee en enkele langs de Hondsbossche Zeewering. Je ziet ze vooral bij windstil weer en dat is ook al schaars", zegt de vogelaar die het dier filmde: Pim Wolf uit Vlissingen.

Maanvis steekt zijn vin omhoog uit het water voor de kust van Westkapelle (foto: Pim Wolf)

De maanvis komt voor in alle tropische en gematigde oceanen. De wetenschappelijke naam is Mola mola, waarbij het woord mola, Latijn voor 'molensteen', verwijst naar de ronde vorm van het dier.

Tot vier meter

Een volwassen maanvis weegt gemiddeld 1 ton en is zo'n 1,8 meter groot, maar er zijn ook grotere exemplaren, tot vier meter in diameter en 2.300 kilo zwaar. Dit exemplaar was nog relatief klein, Wolf schat dat het dier wat hij zag zwemmen bij Westkapelle rond de één meter lang is.

Maanvis in gevangenschap, in het aquarium van Barcelona (foto: Paul Hermans)

Het dier jaagt op dieptes van vijftig tot tweehonderd meter op onder meer neteldieren en koelt door het koude water flink af. Om weer op temperatuur te komen, zwemt de maanvis naar de oppervlakte. Terwijl de vis daar dobbert om weer op te warmen, pikken meeuwen en andere vogels de parasieten van de dikke leerachtige huid.

Weinig natuurlijke vijanden

Vanwege het grote formaat en die taaie huid van de maanvis heeft het dier weinig natuurlijke vijanden. Wel blijkt uit onderzoek dat de maanvispopulatie de laatste jaren afneemt door bevissing en doordat met name jonge exemplaren weleens gevangen wordt als bijvangst.

Veel van de biologie van de maanvis is nog onbekend en verschillende onderzoeken zijn nog gaande, inclusief onderzoek vanuit de lucht naar de Mola-populaties, onderzoek via satellietvolgsystemen, genetische analyse van weefselmonsters en het verzamelen van waarnemingen door amateurs, zoals hier bij Westkapelle.