'Streekdracht blijft altijd op een of andere manier bestaan'

Schooljeugd in klederdracht in 's-Gravenpolder (foto: Piet Grim)

We gaan eerst even 24 jaar terug in de tijd. Goud had net zijn setje keelknopen afgerekend in de antiekwinkel. "Als je die koopt, moet je je misschien ook eens aansluiten bij zo'n vereniging", zei de mevrouw aan de balie. Mogelijk begon met die opmerking Gouds fascinatie voor streekdracht.

Het aansluiten bij een vereniging was best een dure grap, vertelt Goud. Het kostte hem zeker duizend gulden, omdat hij een pak moest laten maken. Hij heeft het gedaan, omdat hij wist dat hij het al leuk vond."Op de lagere school tekende ik al poppetjes met grote oren: dat waren dan boerinnetje met een grote kap op." Bij de vereniging kwam Goud in aanraking met bevlogen mensen. "En dat heeft me heel hard geraakt."

'Als donderslag bij heldere hemel'

En nu, 24 jaar later, heeft hij Goud de Eef Bosch-van de Kolkprijs gekregen. Voor het verzamelen en herstellen van kleding, maar ook voor zijn lezingen en artikelen over streekdracht. Die prijs kwam voor Goud 'als een donderslag bij heldere hemel'.

"Ik had gedacht dat ik de prijs ooit een keer zou krijgen. Ik ben nu 42 jaar en ik had zoiets van: nu al? Dat is wel erg leuk en bijzonder." Terugkijkend op de afgelopen jaren begrijpt hij het ook wel. "Als je uren zou moeten tellen dat ik onderweg ben geweest, musea heb bezocht, boeken heb bestudeerd, praktische dingen uitgeprobeerd. Dan heb ik er wel heel veel voor gedaan."

Als voorbeeld noemt Goud het veiligstellen van klederdracht. Daarvoor is hij bijvoorbeeld via allerlei omzwervingen bij een grachtenpand in Amsterdam terechtgekomen. Daar lag streekdracht uit 1850 op zolder. Goud beschrijft de kleding en probeert te vertellen hoe het complete kostuum eruitzag.

Streekdracht in Kerkwerve (foto: Ria Overbeeke)

Streekdracht vertelt een heleboel over mensen, legt Goud uit. "Het verwijst specifiek naar een bepaalde streek en was heel vaak geen bewuste keuze." Wat Goud vooral mooi vindt, is dat veel kleding uit platte stukken stof bestaat. "Doordat je gaat vouwen en plooien ontstaat iets driedimensionaals wat anders is dan wat je standaard om je heen ziet."

Melbourne of Middelburg?

In de huidige samenleving kun je niet meer zien waar iemand vandaan komt. "De westerse mens is toch eigenlijk nagenoeg hetzelfde gekleed. Als wij iemand zien lopen, kun je niet zien of hij uit Middelburg of Melbourne komt." Toch ziet Goud nu wel een trend. "Jonge mensen verlangen niet terug naar klederdracht, maar het wordt wel interessant gevonden om streekeigen twist te geven. Kijk naar het enorme succes van de Zeeuwse knop."

"Mensen hebben een enorme onderscheidingsdrang", vertelt Goud. "Modeontwerpers proberen ook stoffen uit klederdracht te gebruiken, zodat je iets kunt laten zien waar je vandaan komt. Mensen hebben een enorme onderscheidingsdrang. Op een gegeven moment is het niet meer leuk om er zo uit te zien als de rest van de wereld."

En daarom denkt Goud dat klederdracht nooit helemaal verdwijnt. "Er zijn ook een boel manieren om dracht levend te houden, bijvoorbeeld door het initiatief van het Polderhuis door op te roepen om op tweede pinksterdag Zeeuwse klederdracht te dragen."