Wegenwachter Ruud: Het bakje koffie dat aangeboden wordt, sla ik nu over

Ruud Nieuwenhuijse aan het werk (foto: Ruud Nieuwenhuijse)

Ruud Nieuwenhuijse woont "in het mooie Kapelle", zoals hij dat zelf zegt, samen met m'n vrouw "en twee prachtige kinderen". Hij werkt als Wegenwacht bij de ANWB team Kapelle. Voor zijn werk rijdt hij met de bekende gele auto door heel Zeeland om mensen met pech weer op weg te helpen.

Op welke manier heb je te maken met corona?

"Zoals veel mensen wel zullen herkennen hebben we op heel veel manieren te maken met de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Wanneer ik voor de coronacrisis bij een pechgeval kwam, was het eerste wat ik deed iemand de hand schudden, dat kan door de maatregelen voorlopig niet meer. Ik stap nu uit, steek mijn hand op en stel me voor."

"Tijdens een pechgeval probeer ik de klant er altijd bij te betrekken: 'Kijk mevrouw, hier hoort een riem te liggen die de dynamo aandrijft, deze is gebroken en eraf gelopen.' Dat is nu wel even anders. Het is niet meer 'kijk mevrouw', maar 'mevrouw als u even op gepaste afstand van mij wilt blijven, dan ga ik u zo uitleggen wat er aan de hand is met uw auto'. Ondanks dat het allemaal anders gaat dan we gewend zijn, worden de leden toch geholpen. Het zit nou eenmaal in het DNA van een wegenwacht dat hij graag mensen helpt en voor mensen klaar staat."

Met welk gevoel ga je naar je werk, en was dit in het begin van de coronacrisis anders?

"Ik kan zeggen dat ik iedere dag met veel plezier naar m'n werk ga. Natuurlijk ben ik extra alert of ik mijn werk wel veilig en verantwoord kan doen, ook nu met betrekking tot corona. In het begin was er nog zoveel onduidelijk over het virus en zat er ook veel verschil in hoe mensen me benaderden. De een pakte bijna je hand om je te begroeten of te bedanken, de ander bleef angstvallig op grote afstand."

"Nu is het bij iedereen wel duidelijk dat 1.5 meter afstand gewenst is. En toch blijft het ook wel opletten. Mensen zijn zo snel geneigd dichterbij te komen om even te helpen of iets aan te wijzen. We moeten elkaar scherp houden en aanspreken op het moment dat er een situatie dreigt die niet veilig of ongewenst is. Hier zullen we de komende tijd mee moeten dealen, want het virus is zeker nog niet weg!"

Ben je bang (geweest) om besmet te raken?

"Nee, bang ben ik eerlijk gezegd niet, ook niet geweest. Zoals gezegd, ben ik nog wel steeds behoorlijk op mijn hoede. Voorkomen is beter dan genezen, en dat is in deze natuurlijk zeker zo! Alles wat ik kan doen om verspreiding van het virus tegen te gaan is mooi meegenomen. We moeten de druk op de zorgsector zo laag mogelijk houden. Dat vind ik belangrijker dan of ik het wel of niet krijg."

De laatste weken is het ongetwijfeld weer drukker, maar hoe rustig was het een paar maanden geleden?

"Exacte aantallen weet ik zo niet te noemen, maar het is zeker rustiger geweest. Veel mensen hebben thuis gewerkt of doen dat nog steeds en er zijn mensen thuis moeten blijven vanwege het coronavirus. Ook lag bijna alles op z'n gat wat betreft recreatie, sport, horeca en ga zo maar door. Dit leidde zeker tot minder verkeer op de wegen, en dus ook minder pechgevallen."

"Het was heel opvallend dat na een paar weken crisis heel veel mensen met een lege accu stonden. Als de auto langere tijd niet gebruikt wordt en de accu wat zwakker is, dan resulteert dan in een lege en soms defecte accu. Gelukkig kunnen we die mensen weer snel op weg helpen door de diagnose te stellen, een starthulp te geven of een accu te vervangen."

Ruud Nieuwenhuijse bij zijn mobiele werkplaats (foto: Ruud Nieuwenhuijse)

Welke beschermende maatregelen neem je tijdens je werk?

"Ik gebruik wegwerphandschoentjes en desinfecterende gel en spray, houd afstand tot de klant en maak zo min mogelijk contact in of met de auto."

Behalve die maatregelen; wat is er nog meer veranderd in je werk?

"Ik heb minder contact met de het lid zelf, of in ieder geval op een andere manier. Het bakje koffie dat soms wordt aangeboden als blijk van waardering, sla ik nu eigenlijk over."

Als je met collega's praat, gaat het dan over corona of over iets anders?

"Natuurlijk hebben we het onderling over corona en in het begin misschien iets meer dan nu. Maar ook zeker over andere dingen hoor. Het leven gaat ook gewoon verder en ik maak iedere dag wel leuke of mooie dingen mee! Zo was ik vorige week bij een van de leden, die op een parkeerplaats stond met een lekke band. Uit het lidmaatschapsnummer bleek dat deze mevrouw al tachtig jaar lid was van de ANWB!"

"Ik ben op de weg er naartoe snel even gestopt om een bloemetje voor haar te kopen bij een tankstation. Bij aankomst was ze zeer verrast, de redder in nood is er en dan nog met een bloemetje ook! Ze kon het erg waarderen. Bij thuiskomst van mevrouw lag er nog een tegoedbon op de mat namens de ANWB. Dit had de collega van de alarmcentrale geregeld. Zo zie je maar, ook in coronatijd is er genoeg moois te beleven om van te genieten! En tsja, als je tachtig jaar lid bent, hoe oud ben je dan eigenlijk? Dat antwoord moet ik schuldig blijven, want een dame vraag je nou eenmaal niet naar de leeftijd!"