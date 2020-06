Corona-update van RIVM voortaan wekelijks

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

Er waren de laatste weken al zo nu en dan dagen waarop in Zeeland géén nieuwe besmettingen met corona waren te melden. Het laatste overlijden was op 4 juni. En de laatste ziekenhuisopname vanwege corona was op 8 mei. Ook vandaag zijn er in Zeeland, net als gisteren, geen nieuwe meldingen.

Ontwikkeling in de tijd

Bekijk in onderstaand filmpje hoe corona de afgelopen maanden over Zeeland is gegolfd. Het laat zien hoe de besmettingen zich in Zeeland vanaf de eerste weken van de crisis zich hebben ontwikkeld. In stappen van telkens twee weken wordt de omvang per gemeente getoond, in Zeeland en in de aangrenzende gemeenten in Noord-Brabant en Zuid-Holland.