Concurrentiestrijd tussen Zeeland en Brabant, wie krijgt cruciale stroomkabel?

Mogelijke tracés stroomkabel vanaf windmolenpark 'IJmuiden Ver' (foto: Ministerie Economische Zaken)

De Zeeuwse tracés van de stroomkabel, die nu op de tekentafel liggen, hebben voordelen boven de Brabantse aansluiting, zo staat te lezen in de onlangs gepresenteerde nota 'Net op Zee' van het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder TenneT.

De Brabantse optie is iets duurder, het tracé is langer en moeilijker om aan te leggen, er zijn meer complexe kruisingen met andere kabels en de kabel verkleint het gebied waar schepen mogen ankeren.

Zeeland heeft veel betere kaarten, nu moet de rest van Nederland dat nog gaan zien." John de Jonge, wethouder economische zaken Vlissingen

Een grote troef van Zeeland is volgens de Vlissingse havenwethouder John de Jonge (LPV) de goedlopende regionale samenwerking tussen bedrijven in het energieplatform Smart Delta Resources. Er wordt al hard gewerkt aan het efficiënt gebruiken van elkaars restproducten en aan verduurzaming. "Wij hebben veel betere kaarten", aldus de wethouder, "Nu moeten we dat nog beter over het voetlicht brengen in de rest van Nederland."

Waarom is die aansluiting zo cruciaal voor Zeeland? De gelijkstroom van het grote windmolenpark voor de kust van IJmuiden is nodig voor het produceren van waterstof, dat een veel schonere brandstof is dan aardgas. Die waterstof is daarom essentieel voor het verduurzamen van de bedrijven in de Zeeuws-Belgische haven. Politieke bestuurders en bedrijven aan beide zijden van de grens hebben de plannen al klaarliggen om een grote waterstoffabriek te bouwen. Alle regio's in Nederland moeten verduurzamen om de klimaatdoelen te halen. Zonder waterstof is dat veel moeilijker en kostbaarder. Bedrijven kunnen dan besluiten om activiteiten naar andere regio's te verplaatsen. Brabant aast daarom ook op de zuidelijke aftak van windpark 'IJmuiden Ver'. Brabant heeft de aansluiting nodig voor het verduurzamen van energievoorziening van de steden en industrie.

'Stopcontact' van windmolenpark op zee (foto: Omroep Zeeland)

Vol gas lobby'en richting Den Haag

Aan het einde van dit jaar valt de beslissing. Kiest minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken voor Borsele of Geertruidenberg? De Zeeuwse lobby is al langer gaande, maar krijgt na presentatie van deze nota extra vaart. Het belang van de stroomkabel wordt al benadrukt in de onderhandelingen met speciaal adviseur Bernhard Wientjes, belast met het compensatiepakket voor het afblazen van de marinierskazerne. Nu moet de rest van politiek Den Haag nog worden overtuigd.

Wethouder John de Jonge (LPV) over de cruciale stroomkabel

Als het aan wethouder John de Jonge ligt, is de keuze voor Zeeland logisch. Als de rest van Nederland maar beseft wat het belang is van de Zeeuwse industrie. "We zijn de derde haven van Europa met een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie die groter is dan Schiphol. Maar als je dat vertelt, staan mensen met grote ogen naar je te kijken. Dat moeten we beter uitdragen."

