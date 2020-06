Touringcarbedrijven voeren actie in Den Haag:'een prima visitekaartje'

Ondernemers touringcars voeren actie (foto: Ries Spruit/ANP)

"In een touringcar van veertien meter lang, mogen dertien mensen zitten", legt directeur Ries Spruit van AMZ Borssele uit. "Dat is niet rendabel." Spruit snapt, net als de ander touringcar-eigenaren, niet waarom er voor touringcars andere regels gelden dan voor ov-bussen. "Bij een touringcar heb je het over besloten busvervoer. Je weet vooraf precies wie er meegaat, kunt vragen of ze ziek zijn en ze instrueren dat ze een mondkapje moeten dragen."

Op naar het Malieveld

Waar de rit van de meeste actievoerende busondernemers vandaag bij het stadion van ADO Den Haag eindigde, mocht Spruit als een van de veertig busondernemers doorrijden naar het Malieveld. Daar was rond 13.45 uur een korte manifestatie en werd een petitie aan een Tweede Kamerlid aangeboden.

Ries Spruit:"We waren van klein tot groot vertegenwoordigd. Het was een beschaafde actie. Alle busbedrijven zitten met hetzelfde probleem. Er is niets toegezegd, maar in Duitsland was ook een actie. Daar is 130 miljoen euro steun toegezegd, de Belgen krijgen 30 miljoen. Als wij daar tussenin komen denk ik dat de problemen over zijn."

Behalve versoepeling van de regels, willen de ondernemers ook financiële steun. Spruit: "Onze branche verkeert in nood. We hebben vanaf begin maart alle omzetten zien wegvallen omdat er niet meer gereden mocht worden." Om de hele Nederlandse sector de crisis te laten overleven, zou een bedrag van 240 miljoen euro nodig zijn.

Anders kunnen scholieren, ouderen, voetbalsupporters en anderen niet meer op reis, zegt Koninklijk Nederlands Vervoer. Spruit: "We hebben allemaal steun nodig om de winter door te komen."