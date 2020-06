Politie reconstrueert dodelijk ongeluk Vlissingen

Politie onderzoek toedracht dodelijk ongeluk rolstoelster (foto: HV Zeeland)

De politie heeft met remproeven onderzocht wat de snelheid van de betrokken auto is geweest. Daarvoor werd een vervangende auto gebruikt. Het onderzoek nam zo'n anderhalf uur in beslag en in de tussentijd werd de weg afgezet.

Onder invloed

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur toen de Rotterdammer tegen een andere auto en de vrouw in de rolstoel reed. De 27-jarige veroorzaker van het ongeluk was onder invloed van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De man is de dag na het onderzoek door de officier van justitie vrijgelaten, maar is nog wel verdachte. Het rijbewijs van de Rotterdammer is ingevorderd.

Het ongeluk wekte 'woede' op bij één van de agenten die ter plaatse kwam. Hij schreef er uitgebreid over op Facebook.

