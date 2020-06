Zestien appartementen in Vlissingen ontruimd door wateroverlast

In Vlissingen is een woongebouw ontruimd nadat wateroverlast was ontstaan door hevige regenval. (foto: HV Zeeland)

Medewerkers van netbeheerder DNWG zijn ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Als dat is gelukt worden de woningen opnieuw van stroom voorzien.

Een deel van de woningen is tijdelijk onbewoonbaar. Stichting Salvage is ter plaatse om te ondersteunen bij de afhandeling van schade en indien nodig te voorzien in alternatieve woonruimte.

Veel regen in korte tijd

In korte tijd viel bijna 60 mm neerslag, net zoveel als er normaal in een de maand juni valt. Bij een aantal winkels op de Kleine Markt in Vlissingen stroomde het water letterlijk naar binnen.

De eerste meldingen van wateroverlast kwamen rond 16.15 uur bij de meldkamer binnen. Op diverse locaties werd de brandweer ingezet. Onder andere in Vlissingen in de Scheldestraat, de Nieuwe Bonedijkelaan en de Nieuwstraat.

Vervolgens rukte de brandweer van Arnemuiden rond 18.00 uur uit naar naar de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland, vanwege wateroverlast. Ook in Middelburg werd melding gemaakt van wateroverlast in de Buitenruststraat. Bij de Veiligheidsregio Zeeland kwamen in korte tijd vijftig meldingen binnen van wateroverlast.

Het blijft nog even regenen

Weerman Jules Geirnaerdt van Omroep Zeeland verwacht dat het de komende uren nog wel blijft regenen. HIj denkt dat het pas na middernacht of morgenvroeg weer gaat opklaren. Het KNMI had voor Zeeland code geel afgekondigd, die duurt tot 23.00 uur vanavond.

