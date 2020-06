Boosheid over diefstal collectepot voor zieke jongen

Verontwaardiging over diefstal collectepot bij Vlissinsge Zeemand (foto: Omroep Zeeland)

Medewerkster Mireille de Jager beschrijft de beelden: "Je ziet dat hij de collega's in de gaten houdt. Hij wacht buiten om het hoekje. Dan loopt hij naar binnen en stopt de pot onder zijn jas en loopt bukkend de winkel uit. Er zat behoorlijk wat geld in. "

Donatiepot voor zieke jongen

Het geld was bedoeld voor de ernstig zieke Quinten uit Oost-Souburg. Hij heeft een kwaadaardige bottumor en ligt in het ziekenhuis in Rotterdam voor chemotherapie. Via een doneeractie op internet is ruim 8000 euro ingezameld. Dat geld is bedoeld voor de familie, omdat de moeder van Quinten ook ernstig ziek is geweest. Er zijn dus ook lokale inzamelingsacties voor de jongen. Bij de Zeeman was dat met een collectebus.

Van de diefstal is aangifte gedaan. De Ruijter: "Jammer dat dit is gebeurd. We hopen dat de dader wordt opgepakt. Als hij de ballen heeft brengt hij dat geld terug."

