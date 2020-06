Zelfs de vieze luchtafvoer van de Hooizolder gaat naar een blije koper

De oude luchtafvoer wordt meegenomen door een koper (foto: Omroep Zeeland)

Eddie kocht de luchtafvoer, omdat volgens hem alle andere spullen te duur waren. "En ik ben gek op knutselen met mijn zoon, dus deze krijgt een mooi plekje." Eddie woont in Goes, maar heeft mooie jeugdherinneringen aan de voormalige discotheek. "Het is ook een goed excuus om nu nog even een glimp op te vangen van de binnenkant."

Een dakpan gaat ook mee

Iets verder gaan de oude entreepaaltjes van de Hooizolder een auto in. "Ik heb hier vroeger hardcore feesten georganiseerd en prachtige tijden meegemaakt," vertelt de koper van de paaltjes. Voor een vriendin heeft hij zelfs nog een dakpan meegenomen. "Want die trilden volgens haar altijd zo lekker wanneer je hier aan kwam lopen."

Een laatste blik op de binnenkant van de Hooizolder (foto: Omroep Zeeland)

Volgens eigenaar Ruud van Houten zijn bijna alle spullen die te koop zijn aangeboden verkocht. "Zelfs vandaag komen er nog mensen langs om te vragen of ze nog iets kunnen kopen." Alleen een paar prullenbakken en rattenvallen zijn over, maar voor de rest bijna alles sinds vandaag een nieuwe eigenaar. "Zelfs de snijplanken zijn verkocht aan iemand die heel blij was dat ze toch nog een stukje Hooizolder in huis heeft."

De HOOOI

De kenmerkende letters De HOOOI die bovenop het gebouw stonden, staan er nog, maar worden er donderdag afgehaald. Als dat is gebeurd, dan gaat de bezem door de zaak en gaat een projectontwikkelaar ermee aan de slag. Wanneer het gebouw tegen de vlakte gaat en wat er verder mee gedaan wordt, is nog niet duidelijk.