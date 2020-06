Goedemorgen! Veel overlast door regenbuien en brutale diefstal collectepot

Order order

Het lag in de lijn der verwachting, maar nu is de kogel dan echt door de kerk: Het Duitse parlement is akkoord met de bouw van vier fregatten door scheepsbouwer Damen. Het gaat om de grootste order van de Duitse marine ooit die Zeeland banen zal opleveren.

In Vlissingen heerst boosheid bij de medewerkers van de Zeeman-winkel in de Lange Zelke. Ze kregen te maken met een brutale diefstal van een collectepotje dat naast de kassa stond. De dief staat herkenbaar op camerabeelden. De opbrengst van de inzameling was voor de ernstig zieke Quinten uit Oost-Souburg. De winkelmedewerkers hopen dat het geld wordt teruggeven.

Wapens en drugs

De politie heeft in Middelburg doorzoekingen gedaan in vijf woningen en drie garageboxen. Daarbij zijn twee echte pistolen met munitie, een gasdrukpistool en een nepwapen. Ook werd drugs gevonden.

Discotheek De Hooizolder bij Westkapelle was decennia een fenomeen. Van heinde en ver kwamen feestvierders naar de 'hooi' om tot diep in de nacht te dansen, sjansen en andere zaken te doen. Het zijn de tijden van weleer, want de Hooizolder is niet meer.

De disco ging dicht en het interieur werd via internet te koop aangeboden. De nieuwe eigenaren mochten gisteren hun gekochte spullen ophalen. Veel kopers schaften vooral een aandenken aan.

