Meer dan 100 millimeter regen in Vlissingen

Wateroverlast in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

De meeste neerslag viel aan het eind van de middag en zorgde voor wateroverlast. Zestien appartementen aan de Nieuwstraat moesten worden ontruimd, op tal van plaatsen stonden woningen en kelders onder water.

De verschillen in Zeeland qua neerslaghoeveelheid waren groot. Zo werd op het meetstation in Westdorpe in de afgelopen 24 uur 'slechts' een hoeveelheid van 32,4 millimeter gemeten. In Wilhelminadorp bleef de neerslagsom steken op 15,4 millimeter. In het zuiden en midden van het land viel over het algemeen veel neerslag, het noorden hield het een stuk droger. Zo regende het in Groningen, Drenthe en Friesland nauwelijks.

Foc-Foc

Het kan altijd nog erger. Het wereldrecord voor de meeste neerslag in 24 uur moeten we zoeken in Foc-Foc, op het eiland Réunion, ten oosten van Madagaskar. Daar viel ooit in een etmaal de niet geringe hoeveelheid van 1825 millimeter.

Als we naar Nederland kijken, sprint Voorthuizen eruit. Daar viel in 1948 in 24 uur tijd 208 millimeter regen.