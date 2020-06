Bevrijdingsmuseum krijgt noodsteun vanwege coronacrisis

Bovenaanzicht van het Bevrijdingsmuseum (foto: Omroep Zeeland)

"Daar zijn we natuurlijk heel blij mee", aldus directeur Stef Traas. In totaal wordt twee miljoen euro uitgetrokken voor de noodsteun. Dat geld moet verdeeld worden onder vijftien musea en herinneringscentra, maar hoeveel elk van hen krijgt is nog niet bekend. Traas: "Wij hebben vaste kosten die doorlopen, zoals leningen, met het extra geld kunnen we toch aan onze verplichtingen blijven voldoen."

Zuur in bevrijdingsjaar

Eind april was Traas al in mineur. Juist in het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert had het Bevrijdingsmuseum gerekend op duizenden tot tienduizenden bezoekers extra. "De vrees van toen is werkelijkheid geworden. Alle groepen die gepland stonden, zijn afgezgd. En groepen die gepland staan tot aan september worden not altijd afgezgd. Dat is heel jammer, maar gelukkig mogen de 'losse' bezoekers wel weer komen, dat vinden we al heel fijn!"

Het ministerie en het fonds zijn benaderd door verschillende partijen die zich zorgen maakten over de oorlogsmusea en herinneringscentra. Beide partijen investeren 1 miljoen euro in het noodfonds. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): "De oorlogsmusea en herinneringscentra hebben een vitale functie in onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat verhalen en herinneringen over de verschrikkingen van de oorlog levend blijven, zodat ook toekomstige generaties er van doordrongen blijven dat zoiets nooit meer mag gebeuren." Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

"De afgelopen maanden liepen we tienduizenden euro's mis. Dat bedrag komt nu al boven de 100.000 euro uit", rekent Stef Traas uit. "Je mist de afgelopen tijd minimaal 1000 bezoekers per week. En dat is nog niet voorbij, dat loopt het hele jaar nog door." Toch kijkt Traas met voorzichtig optimisme naar de toekomst: "Ik hoop natuurlijk dat we vanaf september positief nieuws krijgen dat we groepen gaan ontvangen."

