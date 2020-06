'Ik ben aangerand en dat is niet normaal'

Het gebeurde ruim twee maanden geleden. "Ik was met een vriendin uit geweest in Middelburg en fietste zoals altijd via de Oude Vlissingseweg naar huis", vertelt Ilja. Ze had harde muziek op haar koptelefoon, en hoorde niks van wat er om haar heen gebeurde. "Ineens voelde ik dat ik vanachter werd aangereden en viel ik heel hard op de grond."

'Ik ben aangerand'

Het leek alsof Ilja na haar val hulp kreeg. "Een man vroeg mij in het Engels of hij me kon helpen en of alles goed ging, dus ik antwoordde hem en was blij dat hij me hielp", vertelt ze. Maar dat liep net iets anders af. "Heel snel daarna pakte de man mij vast en raakte hij me aan op plekken, ja dat is niet normaal... Uiteindelijk probeerde hij me te zoenen." Ilja slikt. "Ik ben aangerand."

Ilja deelde haar gevoel na de aanranding met haar Facebookvolgers. (foto: Omroep Zeeland)

Uiteindelijk weet Ilja weg te komen op haar kapotte fiets en licht thuis gelijk haar ouders en de politie in. Het politieonderzoek loopt nog. "Er zijn hoopgevende aanknopingspunten om bij een verdachte uit te komen", zegt een woordvoerder. "De impact die zulke feiten op slachtoffers hebben, is een belangrijke drijfveer voor de politie om er alles aan te doen om de dader te vinden en veroordeeld te krijgen."

Ilja is blij dat ze aangifte gedaan heeft. "Maar de angst is er nog niet uit. Ik durf nog niet alleen naar buiten want in alles wat ik doe zie ik nu wat er allemaal fout kan gaan."

Het is bijzonder dat Ilja haar verhaal deelt

"Als je zoiets overkomt, dan wil je eigenlijk het liefste dat het niet zo is", zegt Aafke van der Hoop, van Centrum voor Seksueel Geweld. "Het is heel bijzonder dat Ilja haar verhaal op deze manier, op Facebook, deelt. We horen vaak verhalen dat mensen eindeloos onder de douche gaan en niet over willen praten of denken. Of dat ze het gevoel hebben dat het nu niet veel impact heeft, maar daar dan toch een paar weken later op terugkomen. Voor bewijs bij aangifte is het dan vaak al te laat."

Seksueel geweld is niet normaal en het gebeurt te vaak. En dat moet veranderen!" Ilja

Ilja heeft hulp om te verwerken wat haar is overkomen. "Het is nu twee maanden geleden dat het gebeurd is en stapje voor stapje kan ik er beter mee omgaan. Nu ben ik vooral heel boos. Ik schreef deze tekst omdat ik wil dat seksueel geweld onder de aandacht wordt gebracht. Het is niet normaal en het gebeurt te vaak! En dat moet veranderen."

Ilja plaatste een tekst op haar Facebookpagina. Het stuk werd bijna honderd keer gedeeld. "Ik wilde mijn gevoel van me afschrijven. Je gaat aan jezelf twijfelen. Ligt het dan allemaal aan mij? Maar dat is niet zo. En dat weet ik nu ook", zegt Ilja.

Seksueel geweld (foto: Pixabay)

Aafke van der Hoop herkent de gevoelens die omschreven worden in het verhaal van Ilja. "Ik herken vooral het schuldgevoel onderaan in de tekst. 'Lag het misschien aan mij?' Mensen zeggen heel vaak: 'Oh, is dat jou overkomen, dan had je zeker een te kort rokje aan of een te laag bloesje aan'. Dan heb je nog meer het gevoel dat het aan jou lag. Maar dat is niet zo. Er is sprake van een machtsverhouding, er gebeurt iets tegen je wil en dat mag niet."

Vrouwen doen vaak geen aangifte

In 2019 zijn er volgens het Centrum van Seksueel Geweld Zeeland 83 meldingen gemaakt van seksueel geweld. "Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg", legt Van der Hoop uit. "Seksueel geweld is een taboe. Vooral omdat het vaak voorkomt binnen de familie. Dan wordt er toch minder snel aangifte gedaan."

Wil je aangifte doen van seksueel geweld? Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij jou in de buurt. Heb je hulp nodig of vragen, bel naar Centrum voor Seksueel Geweld: 0800 0188.

Lees ook: