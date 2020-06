Kleine campings blij met Joba: bloemetje voor Kamervragen

Joba van den Berg tijdens een stemming in de Tweede Kamer (foto: ANP)

Op donderdag 4 juni greep Van den Berg de microfoon en vroeg aan Mark Rutte waarom de douches op campings niet eerder open kunnen. "Ik heb gezegd dat ondernemers verschillend worden behandeld en dat sommige bedrijven, zoals kleine campings, niet eens de kans krijgen om coronaproof te worden."

Cadeautje

En die actie had succes: premier Rutte heeft het Outbreak Management Team om advies gevraagd en uiteindelijk konden douches op campings twee weken eerder open. Van den Berg stond er ook een beetje van te kijken dat haar vraag zo snel succes opleverde. "Dit is wel een uitzondering. In de meeste gevallen moet je punten heel lang vasthouden om iets voor elkaar te krijgen en coalities te smeden met andere partijen om een stap te kunnen maken. Dit is ook voor mij een cadeautje geweest."

En voor ondernemers was het dus ook een cadeautje, want campinggasten konden eerder gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen. En daarom brengt de SVR het Kamerlid vanmiddag een bezoek, al hoeven ze van Van den Berg niet per se een bloemetje mee te brengen. "Ik vind het nog leuker dat ik kan kennismaken. Dit is voor mij ook gewoon m'n werk doen. Ik vind ook niet dat daar iets tegenover moet staan."