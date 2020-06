Roompot overgenomen door Amerikaanse investeerder

Roompot (foto: oz)

In oktober vorig jaar gingen er al geruchten dat Roompot in de etalage was gezet om het bedrijf te verkopen. Het Financieele Dagblad schreef toen dat Roompot ongeveer een miljard euro zou moeten opbrengen. Nu heeft de Franse investeringsmaatschappij PAI Partners de verkoop dus met de investeringsmaatschappij KKR gesloten. Bij dit soort overnames is het standaard dat er niets wordt gemeld over bedragen.

Roompot werd opgericht in 1965. De laatste jaren werd het bedrijf extra interessant voor investeerders omdat het flink groeide en winst maakte. Ook in deze tijd worden er regelmatig overnames van bestaande of nieuw te bouwen vakantieparken aangekondigd om de positie in de markt te versterken. Het bedrijf bezit en baat rechtstreeks 33 vakantieparken uit in Nederland, Duitsland en België en staat in voor de verhuur- en distributieactiviteiten van meer dan 100 parken waarmee het een exclusieve samenwerking heeft. Roompot verwelkomt nu drie miljoen gasten en 13 miljoen overnachtingen per jaar, met een omzet van bijna 400 miljoen euro.

KKR is een grote wereldwijde investeerder die recent in Nederland Exact Software (een leverancier van boekhoudsoftware voor MKB) en Q-Park (een pan-Europese aanbieder van parkeerservices) overnam.