Corona zorgt voor gapende gaten in gemeentelijke portemonnees

Ook niet-toeristische gemeente Terneuzen lijdt schade door corona (foto: Omroep Zeeland)

De toeristische gemeente Veere maakt later vandaag cijfers bekend, maar liet deze week tijdens een commissievergadering al weten 'zwaar getroffen te zijn' door corona.

Toeristenbelasting

Al eerder maakte Vlissingen en Middelburg bekend, er door de coronacrisis zwaar bij in te schieten; respectievelijk 770.000 en 1,8 miljoen euro. Doordat toeristen en andere bezoekers wegblijven, komt er veel minder toeristenbelasting en parkeergelden binnen. Ook is geld uitgegeven aan voorlichtingsmateriaal, dat er onder meer voor moet zorgen dat mensen anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Terneuzen

Maar ook en niet-toeristische gemeente als Terneuzen heeft door corona minder inkomsten en meer kosten, net als Middelburg zo'n 1,8 miljoen. Wethouder Frank van Hulle legt uit hoe dat komt:

Wethouder Van Hulle schetst dat Terneuzen inderdaad niet de meest toeristische gemeente van Zeeland is, ""maar toch missen we inkomsten op dat vlak. Ook wordt er normaal in Terneuzen behoorlijk wat geparkeerd bij het winkelcentrum. En ook hebben we minder inkomsten uit bijvoorbeeld sportaccommodaties."

Betaald parkeren

Er lijken flinke verschillen te zitten tussen Zeeuwse gemeentes. Zo meldt wethouder Jon Herselman van Kapelle dat het in zijn gemeente gaat om enkele tienduizenden euro's. "We hebben in onze gemeente geen betaald parkeren, dus die inkomsten missen we niet." De gemeente ondersteunt ondernemers in Kapelle, maar gaat ervan uit dat die kosten later door het Rijk vergoed worden. Ook de gemeente Reimerswaal ziet geen heel grote gaten. "Ik denk een paar ton", schat woordvoerster Liduine Wijffels.

Kustgemeentes

Maakt Veere vanmiddag cijfers bekend, morgen volgt de gemeente Sluis, die in haar badplaats Cadzand de afgelopen maanden nauwelijks gasten ontving. Schouwen-Duiveland komt voorlopig nog niet met cijfers, de gemenete zegt meer tijd nodig te hebben om een eerste prognose te kunnen geven.