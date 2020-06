Jonge meeuwen vermorzeld op Vlissings grasveld

Een gedode meeuw in het grasveld (foto: Tim Roijers)

Behalve de dode meeuwen zijn er ook kapotte eieren in het grasveld gevonden. Voor Stichting Dierenwelzijn Walcheren is het duidelijk dat iemand met een grasmaaier over de meeuwenkolonie is gereden en vraagt zich af of het een bewuste actie is geweest. Het is momenteel broedseizoen en dan mag er niet gemaaid worden.

Wie het grasveld bij de Lasloods heeft gemaaid is niet duidelijk. De gemeente Vlissingen zoekt uit of iemand van de gemeente in de buurt van het gebied is geweest.

'Meeuwen zetten meteen de aanval in'

Volgens een vogelaar die Omroep Zeeland heeft gesproken, moet duidelijk geweest zijn dat er broedende meeuwen in het gebied leven. "Dat is duidelijk te zien. Als je in de buurt komt, zetten meeuwen meteen de aanval in. Het was ook nog eens een van de weinige plekken waar de meeuwen rustig konden broeden."