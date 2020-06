Lekkende wijkagent Tholen vrijgesproken van schenden ambtsgeheim

Politie-uniform (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke werkstraf van honderd uur. De rechtbank heeft dit omgezet in een geheel voorwaardelijke werkstraf van 150 uur. Dit betekent dat hij deze alleen hoeft uit te voeren als hij binnen twee jaar opnieuw de fout in gaat.

Loslippig

De rechtbank zegt niet met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen dat de ex-wijkagent geheime informatie heeft gelekt. Wel zou hij loslippig zijn geweest en spontaan wel eens wat dingen hebben verteld.

Ook acht de rechtbank bewezen dat de man een gebruikershoeveelheid cocaïne in zijn bezit had en erectiepillen verkocht. Dit rekent de rechtbank hem zwaarder aan dan een gemiddeld persoon omdat hij politieagent was. Hij heeft volgens de rechtbank met zijn daden het aanzien, de integriteit en de betrouwbaarheid van de politie geschonden.

Niet lekker in zijn vel

De 40-jarige man uit Zonnemaire heeft aangegeven destijds niet lekker in zijn vel te zitten. Volgens de rechtbank had hij daarvoor hulp moeten zoeken in plaats van drugs te gebruiken.

Het wordt de agent extra zwaar aangerekend dat hij cocaïne gebruikte (foto: OZ)

De rechtbank woog enkele verzachtende omstandigheden mee in de strafmaat. Zo zijn de persoonlijke gevolgen voor de voormalig wijkagent groot. Hij werd geschorst, raakte depressief en nam uiteindelijk zelf ontslag. Ook is de straf lichter omdat de redelijke termijn is overschreden. Het speelde allemaal in 2016 en 2017 en de man moest nu pas voor de rechtbank verschijnen.

Maat ook veroordeeld

Zijn maat, een 45-jarige man uit Zierikzee kreeg ook een geheel voorwaardelijk werkstraf van 150 uur opgelegd. Tegen hem werd door het OM ook een zwaardere straf geëist, namelijk 200 uur onvoorwaardelijke werkstraf. Hij is veroordeeld voor drugsbezit en dealen.

Rotte plek

De 40-jarige agent uit Zonnemaire kwam vaak in een loods in Zierikzee, waar hij met vrienden drugs gebruikte. Het OM omschreef de ex-wijkagent twee weken geleden als een 'rotte plek' bij de politie.

